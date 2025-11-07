天皇賞・秋６着のメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋）は有馬記念（１２月２８日・中山）への直行が決まった。６日、石橋師が明らかにした。鞍上は引き続き武豊。「ユタカが“返し馬が良かった”と言うように、雰囲気良くレースに向かうことができたと思う。スローでも折り合っていたしね。２週間ほど放牧に出して、有馬記念も同じような感じで行けたらいいね」と石橋師。７日に放牧へ出される。