親としてたいへん悩ましいカテゴリ。人の善意はありがたく受け取って自分も誰かに返す、というようなことだけをしていれば良いのが1番ですが、身を守るためにはそうも言っていられないのが悲しいところ。だけど世の中にはちゃんと優しい人もいるし、そんな人がまめに関わってくれたことが嬉しかったし、その人のやんちゃな見た目に若干偏見の目を向けたことが恥ずかしかったし、色々と感情が忙しかったです。あの日のお兄さんには