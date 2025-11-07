【土曜・東京】４Ｒ○トモジャオーリー５Ｒ○インテンスゲイズ６Ｒ○メーレスブリーゼ７Ｒ○ハーモニーソング９Ｒ○キャネル１１Ｒ◎シュペルリング１２Ｒ○ゴールドシーン【日曜・東京】１Ｒ◎ニシノマーレ３Ｒ○ジュニートワン４Ｒ◎ラグアイリータ６Ｒ○テンレッドサン８Ｒ◎エイプリルインパリ９Ｒ○サノノアルペン１０Ｒ○コスモシャングリラ１１Ｒ○マイネルカンパーナ１２Ｒ○アニトラ土、日ともに東京。土曜１１Ｒ京