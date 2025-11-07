待望の復帰に幸スマイルがはじけた。８月９日の中京４Ｒで馬場入場後に落馬。右足の踵骨骨折により休養していた幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が３カ月ぶりにレース騎乗を再開する。右肘開放粉砕骨折を負った１８年１１月以来のケガに「半年かけて治す箇所。医学療法士さんに休み返上で施術していただいて、早く復帰できました」と感謝の弁。先週の土曜から調教にまたがり、「２日目から感覚が戻って、それほど違和感もな