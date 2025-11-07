この超大物獲得にも、ドジャースが動こうとしている。２年連続のワールドシリーズ覇者が狙う次の標的は、死闘を演じたブルージェイズからＦＡとなった主軸のボー・ビシェット内野手（２７）のようだ。だが、その争奪戦は始まる前から?勝敗あり?の様相を呈している感が漂う。米専門局「ＥＳＰＮ」や「ＮＢＣスポーツ」はブルージェイズが金銭面でのマネーゲームにもひるむことなく、全力でビシェット残留に動いていると報じている