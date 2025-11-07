「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）宝塚記念１５着以来、５カ月ぶりとなるローシャムパークが、美浦Ｗでの併せ馬で順調な仕上がりをアピールした。近走は不本意な結果が続くが、大阪杯、ＢＣターフで２着した実績の持ち主。ノドの手術明けとはいえ、今回で復活を証明したいところ。プーシャンとの初コンビで函館記念、オールカマー（いずれも２３年）に続く重賞３勝目を獲りに行く。ローシャムパークが美浦Ｗで上