ジャズピアニストの山下洋輔（83）が6日、自身の公式サイトを更新。年内で演奏活動を休止し、来年から休養すると発表した。「謹告」と題した声明を公式サイトにアップ。「山下洋輔は、年内いっぱいで演奏活動をいったん休止し、来年からは休養することになりました。今年12月末までのライブは、変更なく予定通り行います」と発表。今後については「十分に体調を整え、また元気な姿で皆さまとお会いできることを、本人も私たちも願