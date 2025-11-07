今日7日は「立冬」。暦通りに、北日本には寒気が流れ込むでしょう。北海道では次第に雪のエリアが広がり、積雪となる所がありそうです。風も強まり、暴風にも警戒が必要です。関東など太平洋側はおおむね晴れますが、北風がやや強まりそうです。北海道では雪エリア拡大平地でも積雪暴風にも警戒今日7日は二十四節気の「立冬」で、暦の上では冬の始まりです。暦通りに今日7日は冬型の気圧配置になり、北日本には寒気が流れ込ん