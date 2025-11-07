面接の場は、企業が応募者を見極める場であると同時に、応募者が企業を見定める場でもある。投稿を寄せた奈良県の50代男性（サービス・販売・外食／年収500万円）は、転職活動中に経験した不快な面接エピソードを書いている。「すべての質問に対する回答が肯定ではなく否定」の面接官だったという。（文：長田コウ）「転職理由を答えれば『どこでも同じだと思いますよ』と言われ、年齢に対しては『その年齢でさ厳しいでしょう？』