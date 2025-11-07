有名なマスコット猫Betty 画像はイメージです Acomb Explore図書館には、有名なマスコット猫がいます。白黒猫のBetty（6歳）です。 「Bettyはほぼ毎日この図書館にやってきます。わたしが自転車や車を停めて出勤するのを見ると、すぐ近くによってきて館内に入れてくれるのを待っています」というのは、Fiona Reilly館長です。 「とても人懐っこい猫で、地域社会のちょっとしたスーパースター