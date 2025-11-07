西武・渡辺勇太朗投手が６日、自主トレを共にする仲であり５日にメジャー挑戦が決まった高橋光成投手に「寂しさはあるが、光成さんがずっと夢を持っていたのはもう知ってることなので応援してます」と“エール”を送った。岩手・花巻市で行った昨オフを含め、３年連続で自主トレを師事した間柄。ともに西武で過ごした７年間で、「夢を大きく持つことの大事さというか、光成さんが野球中心で常にスケジュールを組んでやっている