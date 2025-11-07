衆議院議員の小渕優子氏（５１）が、「消防団秋季点検」を呼びかけた。７日までに自身のインスタグラムを更新し、選挙区である群馬県の高山村を訪れた様子をアップ。「各自治体の消防団で秋季点検が行われています。１０月２６日（日）、高山村と東吾妻町の点検でご挨拶をさせていただきました」と報告した。「年末に向けて気温が下がり、空気が乾燥し始めると、石油ストーブの消し忘れなどによる火災が増える時期となります