『ネタパレ THE ゴールデン』に出演する（左から）みや（スカチャン）、増田貴久（NEWS）、ヤジマリー。（スカチャン） （C）フジテレビオリコンニュース

増田貴久、“大先輩”ネタを異色コラボで披露　『ネタパレ』新しいお笑い賞レースを開催

ざっくり言うと

  • 8日放送の「ネタパレTHEゴールデン」に南原清隆と増田貴久が出演する
  • 番組名物のコラボネタには、南原と増田が挑戦
  • スカチャンのヤジマリー
