コーヒーに頼りすぎると、かえって不調を招くことも。コーヒーの力を正しく使うために知っておくべきことをお伝えします（写真：Fast&Slow／PIXTA）コーヒーの力を正しく使うために知っておくべき血糖値のこと「今日、朝ごはん抜いてないですか？」「寝不足？真夜中に起きることが多くないですか？」言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしま