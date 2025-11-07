大谷をはじめ、誰もが満身創痍の状態だったというドジャース。それでも彼らは死力を尽くした(C)Getty Images去る11月1日、ブルージェイズとのワールドシリーズを制し、球団史上初の同シリーズ連覇を達成したドジャース。最終7戦にまでもつれ込んだ、まさしく死闘を終えたナインからはあらゆる証言されている。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子5日にはデーブ・ロバ