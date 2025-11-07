Ｊ１で１３位の清水は６日、静岡市内でホーム・Ｃ大阪戦（９日）に向け一部非公開で調整した。６月のアウェー戦で約２５メートルの直接ＦＫ弾を決めているＤＦ山原怜音は、この日も居残りで飛び道具に磨きをかけて備えた。前回以上の驚きを見せる。６月の敵地戦は開始４分、ゴール正面の約２５メートルから右足を振り抜き先制弾を突き刺した。「元々ブレ球は得意。蹴る位置、時間帯、風も考えて狙おうと思った」と振り返る。こ