元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がクールなオフショットを公開した。村重は７日までに自身のインスタグラムに「退勤初トレンチコートはこれにきめたオトナカワイイ！生き急ぎ先走り女なのでハロウィンスルーしてもうクリスマスソング聴いてます。自称令和のマライアキャリーです！(急)」（原文ママ）とコメント。着用コーデのブランドを紹介すると、トレンチコートにデニムパンツ、黒のブーツを合わせた姿を披露した。