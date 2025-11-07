北海道・深川市のコンビニエンスストアに男が押し入り、現金13万円などを奪う強盗事件がありました。その後、滝川駅で包丁を所持したとして逮捕された男が関与をほのめかしています。警察官に囲まれた男ーおととい午後9時ごろ、JR滝川駅で撮影された映像です。この直前、隣町の深川市ではある事件が、おととい午後8時20分ごろ、深川市西町のコンビニエンスストアに包丁を持った男が押し入りました。男は「金を出せ」とアルバ