きのう、北海道・旭川市の市道で高齢の女性が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件の可能性も視野に捜査しています。女性が倒れていたのは旭川市永山3条15丁目の市道です。きのう午後5時半ごろ、目撃者から「女性が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性は高齢とみられ、血を流して車道に倒れていたということです。女性は全身を強くうっていてその場で死