札幌・手稲区のブランドショップで現金や腕時計などが奪われすでに3人が逮捕されている強盗傷害事件で、警察は新たに24歳の無職の男を逮捕しました。建造物侵入と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは札幌市の無職・富山空龍容疑者24歳です。富山容疑者は9月1日、すでに逮捕されている男3人と共謀の上、札幌市手稲区新発寒5条7丁目にあるブランドショップに侵入し、男性従業員を殴るなどの暴行を加え、現金およそ35万円と腕時計などを奪