新たな技術や製品が一堂に会し、毎年2万人以上が訪れるビジネスイベントが札幌で開催されています毎年、最先端の技術が集まる「北海道ビジネスEXPO」がきのうから札幌で開催されています。39回目となることしのテーマは「大変革に挑む北海道」。技術革新によって新たな価値を生み出そうと300以上の企業や団体がブースを出展しています。（出展者）「職人が握ったお寿司です」中には調理済みのラーメンや寿司の特