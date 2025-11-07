侍ジャパンの平良海馬投手が宮崎合宿を行いサインを伝達するピッチコムについて語りました。15日と16日に韓国代表と対戦する侍ジャパンは6日から合宿がスタート。西武の平良投手は初日からブルペンに入り、捕手を座らせて投球を行いました。投球動作までの時間を制限するピッチクロックへの対応に、電子機器で球種を伝達するピッチコムを使用した平良投手は投球後、捕手の坂本誠志郎選手や能見篤史投手コーチらと話をする場面もあ