お笑いタレントで現役医師・しゅんしゅんクリニックP（42）が6日深夜に放送されたテレビ朝日「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。元NMB48のメンバーでタレントの妻・宮本里歩（31）と同番組の企画で話し合い、2027年に京都へ移住する流れとなった。今回は恒例企画「本音はベッドの上で」が放送され、しゅんしゅんクリニックPと宮本が夫婦で登場した。2人は「吉本坂46」で出会い2020年11月に結婚し、2022年7月に長女が誕生