アメリカのトランプ大統領は政敵として知られる野党・民主党のナンシー・ペロシ元下院議長（85）が政界から引退を表明したことについて、「国にとって大きな貢献だ」などと厳しく批判しました。トランプ大統領：彼女は邪悪な女性で引退してよかった。彼女の引退は国にとって大きな貢献だ。国にとって非常に大きな負担だった。トランプ氏はさらに「ペロシ氏は、国に多大な損害と評判の低下をもたらした。仕事も下手な邪悪な女性だと