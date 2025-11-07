NY株式6日（NY時間15:11）（日本時間05:11） ダウ平均47051.68（-259.32-0.55%） ナスダック23203.36（-296.44-1.26%） CME日経平均先物50540（大証終比：-320-0.63%） 欧州株式6日終値 英FT100 9735.78（-41.30-0.42%） 独DAX 23734.02（-315.72-1.31%） 仏CAC40 7964.77（-109.46-1.36%） 米国債利回り 2年債 3.564（-0.066） 10年債 4.091（-0.068） 30年債 4.685