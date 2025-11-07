NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3991.00（-1.90-0.05%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退を受けて売り優勢となったが、手じまい売り一巡後は押し目を買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、リスク回避の動きを受けて手じまい売りが出たことが圧迫要因になった。 MINKABU PRESS