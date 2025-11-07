ロンドンのウェストミンスター大聖堂に到着したアンドルー英王子＝9月（JordanPettitt/PA通信＝共同）【ロンドン共同】チャールズ英国王は6日までに、弟アンドルー王子の「王子」の称号や爵位「ヨーク公」を正式に剥奪した。5日付の英国の官報に掲載され、「王子」の称号は3日、「ヨーク公」の爵位は10月30日に剥奪された。アンドルー氏は2001年に米富豪エプスタイン氏から17歳の少女を買春目的で紹介され、性交した疑惑などで