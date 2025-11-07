◇WBA世界バンタム級王座統一戦正規王者堤聖也12回戦ノニト・ドネア暫定王者（2025年12月17日両国国技館）ダブル世界戦の発表会見が6日、都内で行われ、WBA世界バンタム級正規王者の堤と暫定王者ドネアが団体内王座統一戦に臨むことが発表された。世界5階級制覇王者との一戦後は同階級への参戦が決まった井岡一翔（36＝志成）との対戦を熱望。レジェンドとの2連戦実現へ、まずはドネア撃破を誓った。おなじみと