タレントの小島瑠璃子（31）が6日、都内で「2025中国ドキュメンタリー映画祭InJapan」（7〜20日、角川シネマ有楽町）のイベントに出席した。公の場は23年5月以来で901日ぶり。23年2月にホリプロを退社し、芸能活動を事実上休止していたが、今年10月に活動再開を発表。金髪に茶色のワンピース姿で登場し、中国語であいさつ。今後について「お話があればいろいろやっていきたい。文字を書く仕事もやりたくて。日中お茶日