今季、国内FA権を取得した巨人の中川がジャイアンツ球場を訪れ、キャッチボールなどで汗を流した。権利の行使には「まだ時間があるので。ギリギリまで、まだ考えたいと思います」と話すにとどめ、熟考する構えを示した。今季は63試合の登板で2勝4敗、36ホールド、防御率2・24。FA宣言の期間は11日までとなっている。