韓国の女優シム・ウンギョン（31）が6日、都内で主演映画「旅と日々」（監督三宅唱）の公開前夜祭に出席した。執筆に行き詰まった脚本家が、雪国への旅で将来を模索する物語。堤真一（61）とはかつて舞台で親子役で共演したことがあり「久しぶりにお会いできてうれしかったし、緊張もしなかった。現場での存在が大きな支えになりました。堤マジックですね」と感謝。堤は「それはねえだろ」と照れたが、うれしさを隠し切れない