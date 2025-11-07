ポスティングシステムで大リーグ移籍を目指すことが決まった西武・高橋について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が記事を掲載。昨オフにナショナルズと2年総額350万ドル（約5億3900万円）で契約した小笠原の名前を挙げ、高橋は先発ローテーションの4、5番手として「少額の複数年契約」と予想した。3年連続で合同自主トレを行うなど慕う渡辺は「寂しさはありますけど、光成さんがずっと夢を持っていたのは知ってい