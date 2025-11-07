◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）畑岡が9バーディー、2ボギーの65で回り、3年ぶりVへ首位発進した。後半だけで5つスコアを伸ばし、「ショットの大きなミスがなかった。後半に伸ばせたのが良かった」と手応えを口にした。先月のBMW女子選手権（韓国）では今季自己最高の2位に入り、22年DIOインプラントLAオープン以来の優勝の期待が高まる