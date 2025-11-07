巨人を戦力外になっていた重信慎之介外野手（32）が6日、現役引退を発表した。インスタグラムに「現役を引退することを決断しました。10年前、夢と覚悟を胸にこの世界に飛び込み、毎日が挑戦であり、学びであり、戦いでした」などと投稿した。早実、早大を経て15年ドラフト2位で入団。10年間で通算585試合に出場して打率・230だった。今季は10試合の出場にとどまり、10月6日に戦力外通告を受けた。