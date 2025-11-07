◇サッカー日本代表メンバー26人発表（2025年11月6日）東京都渋谷区の道玄坂広場にサッカー日本代表MF久保建英（24、Rソシエダード）をモチーフとした「ビッグタケモニュメント」が出現した。新ユニホームを着用して、座って笑みを浮かべる表情は迫力満点。16日まで公開予定で、SNS上では早くも「でっかい久保建英が座っておった」「巨大すぎる！」など話題を集めていた。