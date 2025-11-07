東映は6日、同社製作の特撮番組「仮面ライダーゼッツ」に出演するスーツアクターの鍜治洸太朗（30）が負傷したことを公式サイトで発表した。ワイヤでつられた状態で壁を蹴るなどのリハーサルを行っていた際、高さ約2メートルから落下。頭の骨を折るなどの重傷で、現在は入院加療中。入院は2週間程度だという。事故を受け「当該撮影は直ちに中断し、当社は担当スタッフおよび関係会社とともに、事故発生時の状況把握とさらなる