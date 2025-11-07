DeNAの相川新監督が「FA組」の残留を熱望した。「FAは選手が得た大事な権利。悩みはあると思いますが、僕は一緒にプレーしていきたい」と実感を込めた。今季は森原、神里が国内FA権を取得。4年契約の最終年を終えた桑原もFA権の行使を熟考している。2軍練習施設「DOCK」で秋季練習を見守った指揮官は「クワも必要不可欠な選手。（監督の立場でFA移籍を）いいよ、なんて言う人はいないと思う」と共にプレーできることを望んだ。