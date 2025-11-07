落語家の笑福亭鉄瓶（47）がこのほど、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、9日に行われる東阪ツアーの東京公演（渋谷ユーロライブ）のPRを行った。東京での独演会は11年目となる。「僕の独演会に来たその時間はいらんことを忘れられる時間にしたい」と意気込みを語った。笑福亭鶴瓶（73）の弟子で、自ら題材を取材した一般人の人生を語る「ノンフィクション落語」を得意としている。2021年の独演会から始め、毎年1本