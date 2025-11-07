左膝の故障から完全復活を目指すヤクルトの塩見が、埼玉・戸田の2軍施設で秋季練習に参加した。フリー打撃や内野での守備練習など順調な回復を見せ「体は8割、9割くらいまできてる」と手応えを口にした。昨年5月に痛めた左膝を、今年3月に再び負傷。来季はキャンプ1軍スタートや開幕1軍にこだわらず「焦らず、自分の状態を見ながらやっていきたい」。復活を期待する池山監督からも「“来年は（1軍に）いてほしい”という話を