◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）勝が2打差の4位につけた。9番で7メートル、10番で4メートル、11番で10メートルを沈めて3連続バーディーを記録し「今日はパットに助けられた」と話した。約1カ月前のビュイックLPGAではプレーオフで惜敗するなど米ツアー初優勝まであと一歩に迫っている。今大会から米ツアー最終戦まで師匠の祖父・市来龍