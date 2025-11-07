フリーアナウンサーの高見侑里（38）が第1子を妊娠していることが6日、分かった。来年出産予定だという。2019年3月31日に4人組ロックバンド「flumpool」のベーシスト尼川元気（40）と6年の交際を経て、結婚した。2008年の立大在学時にミス立教に輝き、全国のミスキャンパスから日本一を決める「MissofMissCampusQueenContest」でもグランプリを獲得。翌年からフジテレビ「めざましどようび」には13年間連続で出演し