パ・リーグは6日、26年の公式戦日程を発表した。開幕は5日に発表されたセと同じ3月27日で、今季の1、2位球団でCSファイナルSと同じ顔合わせのソフトバンク―日本ハムと、ロッテ―西武、オリックス―楽天が行われる。試合開始時間入りの詳細日程は後日発表される。日本ハムとロッテ、ソフトバンクは主催試合全てを本拠地球場で行う予定。楽天は東北地方全ての県で1軍公式戦を開催する。CSはセと同様に10月10日にファーストS