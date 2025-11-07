ｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人（３０）が６日、都内で行われた主演映画「天文館探偵物語」（１２月５日公開）の完成披露試写会に大原優乃（２６）、同グループの原嘉孝（３０）らと出席した。寺西にとっては初主演映画でステージに登場すると「初主演です。初主演です」と２度強調。客席から大きな拍手が巻き起こり、「たくさんの方の思いが詰まった作品です」と感謝した。同作は鹿児島が舞台。訳ありシングルマザーに手を差し