「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた侍ジャパンの強化合宿が６日、宮崎のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始動し、阪神の森下翔太外野手（２５）が中堅でも起用されることになった。来年３月のＷＢＣはもちろん、阪神でも来季以降のオプションが増える可能性がある。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は藤川球児監督（４５）にも