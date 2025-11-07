「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）藤川監督からの期待の言葉に、表情が引き締まった。阪神の百崎蒼生内野手（２０）が６日、フリー打撃を見た指揮官から「他球団の１、２番のような激しいスイングを仕掛けているので楽しみ」と高い評価を得た。成長を続ける若虎が、連日存在感を放っている。強い日差しが降り注ぐ安芸で、変わらず快音を響かせていた。指揮官の視線も自然と百崎に向けられる。注目した点はファーストスイン