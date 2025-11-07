「ＤｅＮＡ秋季練習」（６日、横須賀）早くも相川流改革がスタートした。ＤｅＮＡの秋季練習・第２クール初日から実戦形式のゲームノックが午前中にみっちり行われ、相川亮二監督（４９）は「みんなが連係してプレーしていくところに課題は感じている」と鋭い視線を向けた。目指すは実戦漬けの秋だ。ただ守備位置に就くだけではなく、塁には走者も置いた。スライディングで選手らのユニホームが赤土で汚れるほど、より実戦的