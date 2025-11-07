米スポーツサイト「ザ・スコア」によると、トロント・ブルージェイズのドン・マッティングリーベンチコーチ（64）が3年の契約満了に伴い、チームを退任することが明らかになった。マッティングリー氏は6日（日本時間7日）、地元メディアの取材に対し次のように語った。「トロントでの最後の年になるだろうという予感は、かなり前からありました。ここで過ごした時間は最高でした。組織も素晴らしかったし、ファンも本当に素晴