巨人・リチャード内野手が６日、キャンプ休養日に川崎市のジャイアンツ球場で休日返上の練習を敢行。主砲・岡本がポスティング制度でのメジャー挑戦を明言し「代わりにはなれないが、絶対に俺が打つという気持ちで動き出している」と語った。その岡本と今オフは初めて自主トレをともにする。