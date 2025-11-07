アメリカの連邦最高裁の判事がトランプ政権による「相互関税」などの合憲性に懐疑的な見方を示したことを受けて、トランプ大統領は代替手段の検討を進める考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（違憲判断が出れば）我が国には壊滅的な打撃になるだろうが、我々は『ゲーム2』の計画（代替手段）も考えないといけない」トランプ大統領は6日、連邦最高裁で「相互関税」などが違憲と判断される事態に備えて代替手段の検討を進