日本サッカー協会（JFA）は6日、今月の国際親善試合2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表した。GK小久保怜央ブライアン（24、シントトロイデン）は初のA代表入りを果たし「本当に驚きました。ゼロで抑えることを意識し、国民の方の笑顔につながるプレーをしたい」と意欲を見せた。ナイジェリア人の父と日本人の母を持ち、身長1メートル93。昨夏のパリ五輪では好セーブを連発して1次リーグ全3試合を無失点に抑え、SNS上で“